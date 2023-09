Brücke über S-Bahn wird abgerissen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Für Fahrgäste der S-Bahn im Raum Frankfurt wird in der kommenden Woche eine Beeinträchtigung behoben: Eine beschädigte Brücke im Frankfurter Stadtteil Griesheim soll abgerissen werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die darunter liegende Bahnstrecke, die wegen der Schäden der Omega-Brücke gesperrt wurde, soll zeitnah nach dem Abriss wieder befahrbar sein. Die Brücke befindet sich in der Nähe des Griesheimer Bahnhofs. Darunter fahren die S-Bahn-Linien 1 und 2 zwischen Wiesbaden und Rödermark-Oberroden sowie Niedernhausen und Dietzenbach hindurch.