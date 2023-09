Brücke wegen Schäden gesperrt - S-Bahn betroffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Schäden an einer Brücke im Frankfurter Stadtteil Griesheim muss eine darunter liegende Bahnstrecke gesperrt werden. Auch die Brücke selbst wurde gesperrt, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit. Die Omega-Brücke befindet sich in der Nähe des Griesheimer Bahnhofs. Im S-Bahn-Verkehr muss laut Deutscher Bahn zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.