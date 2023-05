„Brücken bauen“: Mike Josef ist neuer OB in Frankfurt

Die Familie des in Syrien geborenen Josef flüchtete nach Baden-Württemberg, als er Kind war. Später zog er zum Studium nach Frankfurt. „Als wir nach Deutschland kamen, da haben wir an vieles gedacht und vieles erwartet. Aber nicht, dass ich einmal Oberbürgermeister der fünftgrößten deutschen Stadt - unserer Heimat – werde“, erinnerte er sich in seiner Antrittsrede. Auch seine Eltern waren am Donnerstag im Rathaus Römer dabei – ebenso wie seine Frau und die beiden kleinen Söhne.