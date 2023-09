Buchmesse informiert über Jubiläums-Ausgabe

Frankfurt/Main (dpa) - . Zum 75. Mal findet in diesem Herbst die Frankfurter Buchmesse statt. Was Aussteller und Besucher im Jubiläumsjahr erwartet, wollen die Buchmessen-Verantwortlichen an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) verkünden. Einige Eckpunkte sind schon bekannt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zum Eröffnungsfestakt am 17. Oktober kommen und Salman Rushdie erhält zum Abschluss am 22. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ehrengast ist in diesem Jahr Slowenien.