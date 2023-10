Bündnis will „Entlastungsallianz“ mit neuer Regierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein breites Bündnis aus kommunalen Verbänden, Kammern und weiteren hessischen Organisationen fordert von der künftigen Landesregierung mehr Anstrengungen beim Bürokratieabbau. Als Grundlage solle eine „Entlastungsallianz“ geschlossen werden, teilten die Beteiligten am Freitag in Wiesbaden mit. Nach der Landtagswahl am 8. Oktober wird sich im Januar 2024 ein neuer Landtag konstituieren.