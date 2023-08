Bürger fragen Kanzler: Arbeitsbedingungen und Long Covid

Für die 22 Jahre alte Mihrije Avdyli hatte die Bundesinnenministerin keine schnelle Lösung parat: Die junge Frau fragte, was Faeser tun wolle, damit sich Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen wieder sicher fühlen könnten. Im Falle eines Wahlsiegs wolle sie in jeder Polizeidienststelle „ein Fahrzeug mehr auf die Straße bringen“, sagte Faeser. „Es kann nichts Schlimmeres geben, als das Kinder ermordet werden“, sagte sie mit Blick auf den rassistischen Anschlag von Hanau. Ein falscher Umgang mit Angehörigen komme dann noch dazu. „Wie hätte man sich gekümmert, wenn es deutsche Kinder gewesen wären?“ fragte Faeser.