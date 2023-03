Bürger melden Kommunen 1150 Mängel über digitales Portal

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wenige Wochen nach dem Start eines digitalen Mängelmelders auf dem Sicherheitsportal Hessen sind die Kommunen auf mehr als 1150 Mängel hingewiesen worden - etwa defekte Straßenleuchten, illegale Müllhaufen oder Vandalismus. Eine hohe Anzahl davon sei von den Städten und Gemeinden bereits behoben worden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Am hessenweiten Mängelmelder beteiligen sich 325 von 421 Kommunen, weitere 15 haben den Angaben zufolge ihr Interesse signalisiert. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte das digitale Angebot Anfang Februar vorgestellt.