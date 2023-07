Bürger sehr an Wärmeplanung ihrer Städte interessiert

Hanau (dpa/lhe) - . Der Bund hat den Städten beim geplanten Heizungsgesetz eine wichtige Rolle zugewiesen. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein - auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen. Das Interesse der Hessen am Thema künftige Wärmeversorgung ist sehr groß, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren Städten zeigt.