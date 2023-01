Bürgerbeteiligung bei Lärmaktionsplan auf Zielgeraden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . An der aktuellen Runde für die öffentliche Beteiligung am hessischen Lärmaktionsplan haben bislang mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger mitgemacht. Allein beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt sind mehr als 420 Meldungen digital eingegangen, wie aus Angaben auf dem Beteiligungsportal hervorgeht. Bis 22. Januar 2023 haben die Menschen in Hessen die Möglichkeit, den Regierungspräsidien über Internetportale ein Problem mit Straßen-, Schienen- oder Industrielärm zu schildern und Vorschläge für eine Lärmminderung zu machen. Beim RP Gießen gingen bislang mehr als 160, beim RP Kassel mehr als 90 Meldungen ein.