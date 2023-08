Bürgermeister-Abwahl in Hirzenhain war rechtswidrig

Sowohl Kammer als auch die Gemeinde Hirzenhain hatten gegen die Entscheidung Berufung beim VGH eingelegt. Das Verwaltungsgericht Gießen habe zu Recht festgestellt, dass der Bürgerentscheid über die Abwahl des Klägers rechtswidrig gewesen sei, urteilten nun die Kasseler Richter. Insbesondere sei im Rahmen der Formulierung des Bürgerentscheids gegen das Gebot der Sachlichkeit verstoßen worden. Es komme bei einem Bürgerentscheid auch nicht darauf an, ob sich dieser Verstoß möglicherweise auf das Ergebnis ausgewirkt haben könnte. Die Gemeinde hatte unter anderem ihren Rathauschef in der öffentlichen Bekanntmachung als „streitsüchtig“ bezeichnet. Die Neuwahl des jetztigen Bürgermeisters wurde am Mittwoch nicht verhandelt.