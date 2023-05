BUND klagt gegen erneute Haldenerweiterung

„Die Erweiterung der Salzhalden lehnen wir ab“, sagte Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND Hessen. „Wir fordern stattdessen, die Rückstände aus dem Kalibergbau in den ausgebeuteten Kalibergwerken einzulagern.“ Größere Halden bedeuteten größere Salzwassereinträge aus den Halden in den Fluss Werra, da für die Erweiterung keine zusätzliche Haldenabdeckung angeordnet worden sei. Dies sei ein Widerspruch zur Vorgabe der rechtsgültigen Bewirtschaftungsplanung Salz 2021-2027, in der die Haldenabdeckung vorgeschrieben werde.