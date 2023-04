Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen IS-Rückkehrer

Karlsruhe (dpa) - . Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gegen das Eigentum muss sich ein IS-Rückkehrer aller Voraussicht nach bald vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat gegen den Mann Anklage am Frankfurter Oberlandesgericht erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, sich 2016 gemeinsam mit seiner Frau dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen und für die Terrororganisation auch an Kampfeinsätzen teilgenommen zu haben. Im Irak soll das Paar zwei Häuser bezogen haben, deren rechtmäßige Bewohner vor dem IS geflohen waren.