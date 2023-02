Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in Marburg

Im Anschluss an seinen Besuch im Biontech-Werk will Bundeskanzler Scholz an einer Sitzung des Marburger Kinder- und Jugendparlaments teilnehmen und mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Ihm sei wichtig, sich mit den Kindern und Jugendlichen darüber auszutauschen, was ihnen derzeit besonders unter den Nägeln brenne, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann im Vorfeld des Besuchs in Berlin. Außerdem wolle er von den Kindern und Jugendlichen erfahren, wie Jugendbeteiligung über das Kinder- und Jugendparlament funktioniert.