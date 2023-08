Bundeskanzler Scholz reist durch's Rhein-Main-Gebiet

Nachmittags sollte die gemeinsame Tour zu einer Schreinerei in Mühlheim am Main führen. Der Inhaber, Wolfgang Kramwinkel, hatte den Kanzler während einer ZDF-Wahlsendung im Herbst 2021 in sein mittelständisches Unternehmen eingeladen. Anschließend wollten sich die beiden Spitzenpolitiker beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt den Fragen von gut 250 Bürgern stellen. Abends sollte der Kanzler dann in der Online-Talkshow „Bembel und Gebabbel“ zu Gast sein.