Bundeskanzler Scholz trifft deutsche Fußballerinnen

Das Nationalteam um Kapitänin Alexandra Popp bereitet sich von Montag an in Frankfurt auf die nächsten Nations-League-Spiele am kommenden Freitag (17.45 Uhr) gegen Außenseiter Wales in Sinsheim und am 31. Oktober (20.00 Uhr) in Island vor. Dabei kehrt der 72 Jahre alte Horst Hrubesch als Interimstrainer zurück, da Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiter krank ist.