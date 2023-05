Bundespolizei München meldet Schlag gegen Schleuserring

München (dpa) - . Bei einem Großeinsatz in Baden-Württemberg und Hessen hat die Bundespolizei eine international tätige Schleuserbande zerschlagen. Spezialeinheiten hätten am Dienstag elf Wohnungen in Frankfurt, Wiesbaden, Hofheim am Taunus, Heusenstamm und Esslingen am Neckar durchsucht und sechs Beschuldigte festgenommen, teilte die Bundespolizeidirektion München mit, die mit einer Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein für grenzüberschreitende Kriminalität ermittelt hat. Auch Handys und Computer sowie rund 11 200 Euro Bargeld wurden sichergestellt.