Bundeswehrübung löst Fehlalarm an Schulen aus

„Wir wurden um 13.20 Uhr von der Polizei informiert, dass wir alle Kinder wieder in die Schule holen und alle Türen verschließen sollen“, berichtete der Leiter der Marie-Durand-Schule, Driton Mazrekaj. Man habe die benachbarte Sieburgschule informiert. Die Grundschule sei an das Gebäude der Gesamtschule angeschlossen, aber selbst verwaltet. Schüler und auch Lehrer seien in der Situation verängstigt gewesen. „Für uns war das ja ein Ernstfall“, betonte Mazrekaj. Am Mittwoch seien Schulpsychologinnen an den Schulen gewesen, um das Geschehene in Gesprächen aufzuarbeiten. Das Angebot hätten mehr als 50 Kinder in Anspruch genommen.