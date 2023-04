Bundesweiter Warnstreik in Hessen gestartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr ist auch in Hessen angelaufen. „Die ersten haben die Arbeit niedergelegt. Die Stellwerke sind dicht“, sagte Andreas Güth, Streikleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Hessen, am frühen Freitagmorgen. Dies betreffe den Regionalverkehr und den Fernverkehr. Die Beteiligung am Warnstreik sei groß, sagte Güth. „Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Züge ausfallen wird.“