Bus rollt bergab: Sechs Fahrgäste verletzt

Bad Vilbel (dpa/lhe) - . Sechs Fahrgäste sind verletzt worden, als ein Linienbus sich selbstständig gemacht hat. Der Bus war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in Bad Vilbel (Wetteraukreis) rückwärts gegen einen Baum gerollt. Acht Fahrgäste kamen dabei zu Fall, sechs von ihnen verletzten sich, drei wurden zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.