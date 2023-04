Busfahrer und Fahrgast nach Attacke verletzt: Täter flüchtig

Taunusstein (dpa/lhe) - . Drei junge Männer haben in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) auf einen Busfahrer und einen Fahrgast eingeschlagen und sind anschließend geflüchtet. Beide Opfer wurden bei der Attacke an einer Bushaltestelle leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer musste sich demnach in einem Krankenhaus behandeln lassen.