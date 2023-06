„Caesar“-Dossier um Geheimdienstopfer in Syrien-Prozess

Mit dem im Frankfurter Verfahren angeklagten syrischen Arzt, der in Militärgefängnissen Regimegegner gefoltert haben soll, hatte das Dossier nicht mittelbar zu tun. Als Sachverständiger gab der BKA-Ermittler gleichwohl einen kleinen Einblick in die Versuche deutscher Ermittler, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien aufzuklären. So hatte der Sachverständige in Berlin einen Kontaktmann von „Caesar“ mit dem Decknamen „Sami“ vernommen, der diesen ermutigt hatte, Bilder von Leichen in syrischen Militärgefängnissen heimlich aus der Militärpolizei heraus zu schleusen.