Campingplatz-Betreiber: Saison lief besser als Vor-Corona

Nach Angaben des Landesverbands der Campingwirtschaft gibt es in Hessen fast 200 Campingplätze, darunter viele kleinere mit jeweils etwa 30 bis 80 Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt. Der größte Platz im Bundesland ist der Campingplatz Bärensee in Hanau, der an einem Wald und einem See gelegen ist und knapp 1100 Plätze umfasst.