Campus Fulda der Unimedizin Marburg eröffnet

Fulda (dpa/lhe) - . Der Campus Fulda der Unimedizin Marburg ist am Dienstag offiziell eröffnet worden. In der neuen Einrichtung soll ab dem Wintersemester 2023/24 die klinische Ausbildung für Medizinstudierende des zweiten und dritten Studienjahres der Uni Marburg stattfinden. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach bei der Feierstunde von einem „neuen medizinischen Kraftzentrum“ in dem Bundesland.