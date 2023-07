Cannabis-Freigabe: Anbau für Hessens Landwirte kaum Option

Der Anbauumfang von Nutzhanf mit einem THC-Wert von unter 0,2 Prozent hingegen hat in Hessen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen - Daten des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen zufolge von etwa 80 Hektar in 2017 auf circa 390 Hektar in 2021. „Nutzhanfanbau und der Anbau von Medizinal- oder Drogenhanf haben nicht viel miteinander zu tun“, erklärte die Sprecherin des Hessischen Bauernverbands. „Der bisher angebaute Nutzhanf ist eine ganz normale Ackerkultur, die mit einem geringen Produktionsmitteleinsatz wie anfänglicher Unkrautbekämpfung und Startdüngung auskommt“, erläuterte sie.