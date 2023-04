Cannabis-Modellregion? Darmstadt, Hanau und Wiesbaden warten

Die Jusos, die Grüne Jugend und die Jungen Liberalen in Darmstadt haben sich gemeinsam dafür eingesetzt, dass sich die Stadt als Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis bewerben soll. „Cannabis-Konsum ist in Darmstadt längst Realität“, sagte Rodan Zeybek, Vorsitzender der Jusos Darmstadt, in einer Mitteilung. „Darmstadt hat 99 Probleme, aber keins mit Gras. Deswegen sollten wir uns jetzt als Modellregion bewerben.“