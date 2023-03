CDU benennt zehn Kernthemen für Landtagswahlkampf

Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mehr Kita-Plätze, mehr Innovation und härteres Durchgreifen bei Straftaten: Hessens CDU hat für ihren Wahlkampf zur Landtagswahl am 8. Oktober zehn Kernthemen benannt. „Wir wollen mehr Härte des Rechtsstaates bei Gewalt und Kriminalität, und wir stehen für Hightech bei Wirtschaft und Innovation“, kündigte Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein bei der Auftaktklausur in Fulda an, wie die Landespartei am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Man wolle dabei Herz zeigen für Familien, Alleinerziehende „und die ganz normalen Menschen in Hessen“.