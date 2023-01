CDU-Generalsekretär will Entscheidung von Ministerin Faeser

Zuletzt wurde vermutet, Faeser könnte SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen werden, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres stattfindet. Beide Aufgaben könne man schon in normalen Zeiten nicht unter einen Hut bringen, „in Bedrohungszeiten wie diesen erst recht nicht“, sagte Czaja dazu. Das Amt der Innenministerin sei kein Karrieresprungbrett für anderweitige Aufgaben. „Wer Teil einer Bundesregierung wird, nimmt dabei eine große Verantwortung an. Dieser Verantwortung muss Nancy Faeser gerecht werden.“