CDU kürt Rhein zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

Darmstadt (dpa) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein ist auf einem Parteitag am Samstag einstimmig zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden. In Darmstadt entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen auf den 51-Jährigen. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin an, für die Grünen der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.