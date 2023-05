Champagner-Streit: Gast akzeptiert Preis von 13.000 Euro

Düsseldorf (dpa) - . Ein Streit um eine Flasche Champagner für 13.000 Euro ist vom Tisch, ein für Montag geplanter Zivilprozess in Düsseldorf abgesagt. Der Beklagte aus Neuss bei Düsseldorf habe den Preis für eine extragroße Flasche, die er vor knapp einem Jahr in einem Frankfurter Restaurant bestellt hatte, mittlerweile akzeptiert, teilte das Düsseldorfer Landgericht am Freitag mit (Az.: 15 O 191/22). Damit sei das Verfahren beendet.