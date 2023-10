Champions League: Eintracht-Frauen machen Riesenschritt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können für die Gruppenphase der Champions League planen. Das Team von Trainer Niko Arnautis besiegte den AC Sparta Prag im Playoff-Hinspiel am Dienstagabend souverän mit 5:0 (2:0). Vor 5500 Zuschauern im schwach besetzten Deutsche Bank Park gelangen Laura Freigang gleich drei Tore (14., Elfmeter/76. und 77.). Außerdem trafen ihre deutsche Nationalteam-Kollegin Nicole Anyomi (6. Minute) sowie Géraldine Reuteler (57.). Das Rückspiel in Prag findet am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) statt.