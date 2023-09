Champions-League-Qualifikation: Eintracht-Frauen im Finale

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben einen erfolgreichen Auftakt in der Champions-League-Qualifikation gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann am Mittwoch vor heimischer Kulisse durch ein Tor von Lara Prasnikar in der 24. Minute gegen den tschechischen Vertreter 1. FC Slovácko mit 1:0 (1:0). Im Endspiel des Mini-Turniers spielt Frankfurt am Samstag gegen Juventus Turin um den Einzug in die Playoffs. Die Italienerinnen setzten sich gegen WFC Okzhetpes aus Kasachstan locker mit 6:0 (3:0) durch.