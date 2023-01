Charts: 15. Nummer-eins-Album für Die Amigos

In den deutschen Single-Charts übernimmt US-Superstar Miley Cyrus („Flowers“) laut GfK Entertainment erstmals in ihrer Karriere Platz eins. Udo Lindenberg schafft es gemeinsam mit HipHopper Apache 207 mit „Komet“ an die zweite Stelle. Den dritten Platz holen Ayliva feat. Mero („Sie weiß“).