CL-Auslosung: Bayern gegen PSG, Frankfurt gegen Barça

Nyon (dpa) - . Die Fußballerinnen des FC Bayern bekommen es in der Champions League mit Paris Saint-Germain, der AS Rom und Ajax Amstardam zu tun. Dies ergab die Gruppen-Auslosung am Freitag in Nyon. Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft auf die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona, den FC Rosengård aus Schweden sowie Benfica Lissabon.