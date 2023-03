Cold Case gelöst? Mann soll 15-Jährige ermordet haben

Die Ermittler hatten unter anderem die Frage gestellt, wer sich am späten Nachmittag des 29. Juni 1986 im Odenwaldort Lindenfels, im dortigen Schwimmbad Lindenfels oder dem benachbarten Campingplatz in Schlierbach aufgehalten und bestimmte Gegenstände oder den mutmaßlichen Täter gesehen hat. An dem Tag war abends das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko zwischen Deutschland und Argentinien. Außerdem endete am Nachmittag in der Nähe des Freibads das Jugendzeltlager der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Odenwald.