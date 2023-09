Comics und Popkultur: Mangamesse Connichi startet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Mangamesse Connichi startet an diesem Freitag (14 Uhr) in Wiesbaden. Zum ersten Mal kommen Fans japanischer Comics und Popkultur in der Landeshauptstadt zusammen - zuvor fand das seit 2003 organisierte Szenetreffen mit zuletzt rund 27.000 Besuchern in Kassel statt. Laut den Veranstaltern hatte der Platz dort zuletzt nicht mehr ausgereicht, weshalb die Connichi in diesem Jahr in das größere Rhein-Main Congress Center umzieht.