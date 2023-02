Commerzbank-Chef: Noch Wegstrecke, bis Ziele erreicht sind

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach dem höchsten Gewinn seit 2007 tritt Commerzbank-Chef Manfred Knof etwas auf die Euphoriebremse. Der Milliardengewinn 2022 und der voraussichtliche Wiederaufstieg des Instituts in den Deutschen Aktienindex sollte „kein Anlass sein, übermütig zu werden“, sagte Knof am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. „Wir wissen, dass wir noch eine lange und anspruchsvolle Wegstrecke vor uns haben, bis wir die selbst gesteckten Ziele erreichen und im Idealfall sogar übertreffen.“