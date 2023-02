Commerzbank kehrt in den Dax zurück

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Commerzbank kehrt zurück in den Dax: Nach fast viereinhalb Jahren steigt das Frankfurter Geldhaus wieder in die erste deutsche Börsenliga auf. Von diesem Montag (27.2.) an zählt die Commerzbank wieder zu den inzwischen 40 Mitgliedern im Deutschen Aktienindex. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des Dax-Gründungsmitglieds durch den Rückzug des Industriegaseherstellers Linde von der Frankfurter Börse. Commerzbank-Chef Manfred Knof und Finanzvorständin Bettina Orlopp werden die Dax-Rückkehr am Montag (09.00 Uhr) an der Frankfurter Börse einläuten.