Commerzbank voraussichtlich mit Milliardengewinn

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Commerzbank hat den für 2022 angepeilten Milliardengewinn ziemlich sicher erreicht und strebt zurück in den Dax. Um den Wiederaufstieg in die erste deutsche Börsenliga zu beschleunigen, hatte das Frankfurter Institut bereits Ende Januar Eckdaten für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Demnach lag der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei knapp 3,4 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn betrug gut zwei Milliarden Euro. An diesem Donnerstag legt der MDax-Konzern die detaillierte Jahresbilanz vor.