Commerzbank: Weitere Vorsorge für Kredite der mBank

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Commerzbank muss für ihre polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. So muss die mBank für ihr Schweizer-Franken-Kreditportfolio eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 342 Millionen Euro treffen, teilte die im Dax notierte Commerzbank am Freitag in Frankfurt nach Ende des Xetra-Handels mit. Dies werde das operative Ergebnis im zweiten Quartal in der entsprechenden Höhe belasten.