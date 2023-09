Commerzbank will mehr Geld an Aktionäre ausschütten

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Commerzbank will ihre Anteilseigner stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet werden, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. „Um dies zu erreichen, wird die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen“, teilte die Commerzbank nach Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat mit.