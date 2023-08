Conference League: Frankfurt in Playoffs gegen Levski Sofia

In den Playoffs treten die Frankfurter zunächst am kommenden Donnerstag auswärts an. Das Rückspiel im heimischen Deutsche Bank Park findet am 31. August (20.30 Uhr/RTL) statt. Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase des drittwichtigsten Europacup-Wettbewerbs.