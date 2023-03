Corona-Wirtschaftshilfen: zusammen 17,8 Milliarden Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Von Bund und Land sind insgesamt 17,8 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen an hessische Unternehmen und Soloselbstständige geflossen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) zogen am Donnerstag in Wiesbaden eine positive Bilanz der staatlichen Unterstützung. „Heute können wir sagen: Die hessische Wirtschaft hat die Coronakrise gemeistert“, resümierten sie.