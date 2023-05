Countdown für Hessentag: Erstes Landesfest nach drei Jahren

50 Jahre nach dem ersten dieser Feste in der Stadt südwestlich von Darmstadt rechnen die Macher in der Zeit vom 2. bis 11. Juni mit einem Ansturm. Man habe Erhebungen am Beispiel anderer Landesfeste gemacht. „Wir haben das mal auf unsere Kapazitäten heruntergebrochen und wir rechnen mit 600.000 Besucherinnen und Besuchern in zehn Tagen“, sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur.