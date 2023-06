Cyberbedrohungslage seit Beginn von Ukraine-Krieg gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine hat sich die Cyberbedrohungslage für die Wirtschaft und öffentliche Verwaltung in Hessen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden verschärft. Wie das hessischen Innenministerium zum Cybersicherheitsgipfel am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, sei eine deutliche Zunahme von Cyberangriffen zu verzeichnen. Beim Hessen Cybercompetencecenter (Hessen3C) seien beispielsweise von 2022 bis heute 28 Cyberattacken auf hessische Kommunen gemeldet worden, davon 15 Fälle im vergangenen Jahr.