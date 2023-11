Dach von Kirche eingestürzt: Eine Person leicht verletzt

Kassel (dpa/lhe) - . Großeinsatz in Kassel: In der nordhessischen Stadt ist am Montagmittag das Dach einer Kirche eingestürzt. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Person leicht verletzt. Einem Sprecher zufolge habe sich der Mann zum Zeitpunkt des Einsturzes als Aufsichtsperson in der katholischen Elisabethkirche aufgehalten. Zwar sei das Dach auf gesamter Länge eingestürzt. „Der Mann befand sich aber in einer Ecke des Gebäudes, in der es nicht bis auf den Boden durchgebrochen ist“, erklärte Feuerwehr-Sprecher Tobias Winter. Er sei leicht verletzt von Einsatzkräften geborgen worden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.