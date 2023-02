Dämpfer für Althaus: Rang acht beim Skispringen in Willingen

Willingen (dpa) - . Nach ihrem Triumph am Vortag hat Skispringerin Katharina Althaus zum Abschluss des Heim-Weltcups in Willingen das Podest klar verpasst. Die 125 und 118 Meter der 26 Jahre alten Allgäuerin reichten am Sonntag nur für Platz acht. Den Tagessieg sicherte sich die Japanerin Yuki Ito, die 137 und 135,5 Meter sprang. Ebenfalls auf dem Podium landeten ihre Landsfrauen Nozomi Maruyama und Sara Takanashi. Selina Freitag belegte diesmal vor Althaus Rang sieben, sie war die beste Deutsche.