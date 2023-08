DAK: 72 Prozent mehr Krankschreibungen in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Arbeitnehmer in Hessen haben sich im ersten Halbjahr 2023 nach Beobachtung der Kasse DAK besonders häufig krank gemeldet. „Im ersten Halbjahr 2022 hatten wir bezogen auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte rund 63 Krankschreibungs-Fälle, in diesem Halbjahr sind es rund 108 Fälle. Das ist ein enormer Anstieg von 72 Prozent“, berichtete die Landeschefin der DAK-Gesundheit, Britta Dalhoff, am Montag.