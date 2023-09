Dank Königsklasse: Eintracht macht Rekordumsatz

Frankfurt/Main (dpa) - . Die erstmalige Teilnahme an der Champions League hat Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/23 einen Rekordumsatz von 310,2 Millionen Euro beschert. Insgesamt machte der Fußball-Bundesligist in der vergangenen Spielzeit einen Gewinn in Höhe von 17,6 Millionen Euro nach Steuern. „Es war ein erfolgreiches Jahr“, sagte Frankfurts Finanzvorstand Oliver Frankenbach am Freitag bei der Vorstellung der wirtschaftlichen Kennzahlen.