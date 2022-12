Darlehen von Kinderarzt erschwindelt: Haftstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er einen gutmütigen Kinderarzt um reichlich Geld gebracht hat, ist ein Mann vom Landgericht Frankfurt am Freitag wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ging von 59 Einzelfällen aus, in denen der betroffene Mediziner in Einzelfällen bis zu 45.000 Euro an den 38 Jahre alten Betrüger gezahlt hatte. Insgesamt ging es um einen Schaden von knapp 600.000 Euro erschwindeltes Darlehen, das der Mann nie zurückzahlte. Das Verfahren gegen die mitangeklagte Ehefrau (34) wurde wegen derer Schwangerschaft abgetrennt und soll später geführt werden. Der Arzt hatte die Frau schon als Kind behandelt und deshalb besonderes Vertrauen in sie gesetzt, wie er als Zeuge vor Gericht sagte.