Darmstadt 98 als Außenseiter zu Gast bei Meister München

Darmstadt/München (dpa) - . Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 geht als klarer Außenseiter in das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister Bayern München. In den bisher acht Bundesliga-Duellen mit den Münchnern konnten die Hessen nur einen Punkt holen. Insgesamt haben sie in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga aber bereits zwei Siege errungen. Verletzt fehlen Aaron Seydel und Fabio Torsiello. Im Blickpunkt wird das Comeback von Bayerns Nationaltorhüter Manuel Neuer stehen, der nach einem Jahr Verletzungspause wieder dabei ist.